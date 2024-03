Handball 28 vergebene Chancen sind einfach zu viel

Sie waren so nah dran, doch am Ende mussten sie sich geschlagen geben. Im Spitzenspiel gegen Tabellenführer SG SV 64/VT Zweibrücken sind Handball-Saarlandligist HSV Merzig/Hilbringen am Samstag die Körner ausgegangen. Mit der 25:27 (12:14)-Niederlage gegen den Spitzenreiter verabschiedet sich der Tabellendritte aus dem Titelrennen. „Die Niederlage ist bitter, weil es ein Spiel auf Augenhöhe war. Wir alle wissen, dass es in uns steckt, dass wir die SG schlagen können. Aber wir haben in der Abwehr nicht so aggressiv agiert, wie in den vergangenen Wochen“, sagte Lena-Marie Becker enttäuscht. Sie hat mit dem HSV Merzig/Hilbringen nun neun Punkte Rückstand auf die Zweibrückerinnen, aber auch zwei Spiele weniger absolviert.