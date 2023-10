Handball-Saarlandliga Eine Rote Karte als Weckruf für die Wölfe

Eine Rote Karte ist in der Regel nichts Positives für die eigene Mannschaft. Doch bei den Saarlandliga-Handballern des HSV Merzig/Hilbringen schien es im Auswärtsspiel bei den HF Saarbrücken genau das notwendige Signal gewesen zu sein, um endlich im Spiel anzukommen. Mit einem Platzverweis gegen Linksaußen Timo Scherer wacht der HSV in der Bruchwiesenhalle auf und siegt nach schwierigem Start am Ende doch noch deutlich mit 27:19 (14:9).