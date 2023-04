GAS siegt bei Jugend trainiert Mit einer Fußballerin im Handball-Tor zum Titel

„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, schallte es aus der Kabine der Handballerinnen des Merziger Gymnasiums am Stefansberg. Beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ hatten sich die 13 Mädchen in der Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2008 bis 2011) in einem engen Endspiel gegen das Illtal-Gymnasium Illingen durchgesetzt – und sie feierten ihren Sieg auf Landesebene ausgelassen.