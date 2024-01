Hallenmasters Warum der Trainer schon jetzt zur Vorbereitung bittet

Sie haben in diesem Jahr noch so einiges vor – und deshalb wird bereits jetzt trainiert: Für die Fußballer der SG Mettlach-Merzig II ist die Winterpause bereits beendet. Am Mittwoch begann die Mannschaft mit der Vorbereitung auf die restliche Saison in der Kreisliga A Untere Saar. Dort steht die Mannschaft mit 42 Punkten aus 17 Spielen auf dem zweiten Platz – vier Punkte hinter Tabellenführer SF Bietzen-Harlingen. Trainer Thomas Klein hat den frühen Einstieg in den Trainingsbetrieb bewusst gewählt. „Wir wollen die längere Zeit nutzen und uns in vielen Dingen verbessern. Ich bin nicht der Typ, der die Jungs vier Mal in der Woche zum Training oder Testspiel bittet, sondern lasse es lockerer angehen.“ Dafür fängt er früher an.