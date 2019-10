Nachholtermin steht fest : „Gypsy meets Klezmer“ kommt im Februar nach Merzig

Merzig Nach der Absage von „Gypsy meets Klezmer“ aufgrund einer Erkrankung steht jetzt der Nachholtermin fest. Im Februar kommen Helmut Eisel, Joscho Stephan, Günther Stephan und Volker Kamp nach Merzig.

Wegen einer Erkrankung von Helmut Eisel musste „Gypsy meets Klezmer“am 9. Oktober abgesagt werden. Nach der Genesung wird das Konzert am Freitag, 28. Februar 2020, nachgeholt – und zwar, wie die Veranstalter mitteilen, aufgrund der großen Nachfrage in der Merziger Stadthalle. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an der Vorverkaufsstelle, an der sie gekauft wurden, bis zum 15. November zurückgegeben werden.