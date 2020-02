Hilbringen Bei der Sitzung der Särkover Narrengilde in Hilbringen gab es viel zu lachen. Auch der Hausmeister kehrte aus dem Ruhestand zurück.

Sanft wiegen die Fische, Krebse und Quallen ihre Flossen, Scheren und Körper im Wasser, lassen sich auf den Meeresboden absinken. Langsam nähern sie sich einer unscheinbaren blauen Muschel, die am Meeresgrund nur auf ihre Freunde gewartet hat. Denn plötzlich öffnet sich die Muschel und gibt Mia frei. Die kleine Meerjungfrau schwebt nach vorne, lässt keine Sekunde verstreichen und fängt an, mit ihrer Gang ausgelassen zu feiern – kein Wunder, dass da die Jecken bei der zweiten Galakappensitzung der Särkover Narrengilde begeistert mitklatschten und, bei dem seltenen Anblick, eifrig Fotos für die Ewigkeit schossen.

Auch zur zweiten Galakappensitzung der Särkover Narrengilde waren viele Faasebozen nach Hilbringen in die Narhalla gekommen, um sich den bunten Spaß des Traditionsvereins nicht entgehen zu lassen. Schon bevor ihre Niedlichkeiten Prinzessin Anna-Lena I. und Prinz Leon I. und die Tollitäten Prinzessin Sandra III. und Prinz Adrian I. die Bühne bestiegen, brillierten die Kindergarden mit flinken Tanzschritten und ausgefeilten Choreografien. Begeisterungsstürme löste dann der unvergleichliche Fanfarencorps „Die Särkover“ mit sein locker-flockigen Musikstücken aus und sorgte für ordentlich Stimmung. Da wurde geschunkelt und geklatscht und schon nach dem zweiten Lied eine Zugabe gefordert, die prompt folgte und den Sitzungspräsidenten Daniel Barth kurzerhand vergessen ließ, dass der Schlachtruf der Hilbringer Narren ein dreifach donnerndes „Särkov Helau“ verlangt – und nicht nur zweimal. Mit gespieltem Tadel stimmte das Duo Tinitus das Karnevalslied der Mainzer Bänkelsänger „Ui-jui-jui-au-au-au“ an, ehe die fröhliche Sause munter weiterging.

Bei einer Kappensitzung in der Schulturnhalle durften die Worte von Michael Hensgen als Hausmeister nicht fehlen: War er letztes Jahr doch quasi schon in Rente gegangen, kehrte er nun zurück. So habe „Greta Thunfisch“ ja gefordert, dass man öfter das Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad fahren soll – „fahre ich also mit dem Fahrrad den Berg hoch und bin hundskaputt, als ich oben ankomme. Nur um zu sehen, dass ihr alle mit dem Auto da seid“, erzählt Hensgen, „also bin ich zurück geradelt und auch mit dem Auto da.“