Er empfahl, Abteilungen nach Völklingen zu verlagern Nach Kürzungs-Gutachten für Merzig: Gutachter bekommt Top-Posten an Völklinger SHG-Klinik

Am Dienstag, 14. November, entscheidet der Kreistag von Merzig-Wadern über die zukünftige Struktur des finanziell schwer angeschlagenen SHG-Klinikums in Merzig. Grundlage der Entscheidung ist ein Sanierungsgutachten, das von dem Beratungsunternehmen Vicondo Healthcare in Berlin erstellt worden ist. Es schlägt strukturelle Veränderungen vor, mit denen das auf zwölf Millionen Euro aufgelaufene Defizit des Merziger Krankenhauses eingedämmt werden soll und der Krankenhausstandort mittelfristig gesichert werden kann. Aufgrund seiner enormen Verluste befindet sich das Merziger Klinikum in einem Insolvenzverfahren und ist akut in seinem Bestand bedroht. Kurz vor der entscheidenden Sitzung des Kreistages (Dienstag, ab 17 Uhr, im Saalbau Losheim) sind nun interessante personelle Veränderungen beim Krankenhausträger SHG bekannt geworden.