Merzig : Grundstein fürs Sparkassenhaus ist gelegt

So soll das geplante Sparkassenhaus in der Schankstraße nach seiner Fertigstellung aussehen. Foto: Architekturbüro Kühnen

Merzig Sparkasse Merzig-Wadern investiert fast vier Millionen Euro in Neubau in Schankstraße in Merzig. Fertigstellung ist Ende 2022 geplant.