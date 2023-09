Neues Unterrichtskonzept Erst- und Zweitklässler lernen in Besseringen gemeinsam

Am Montag beginnt für fast 8950 Abc-Schützen im Saarland der „Ernst des Lebens“ – sie werden eingeschult. Dies gilt auch für die Erstklässler an der Grundschule in Besseringen. Aber dort ist dieser erste Schultag gleichzeitig verbunden mit einer anderen, weitreichenden Veränderung: Die Schule in Besseringen steigt auf jahrgangsübergreifendes Lernen (JÜL) um, ein Unterrichtskonzept, bei dem die Kinder des ersten und zweiten Schuljahrgangs gemeinsam unterrichtet werden (siehe Infokasten). Bislang wird diese Form des Lernens im Kreis Merzig-Wadern nur an der Grundschule in Wahlen praktiziert (wir berichteten).

Was hat die Verantwortlichen in Besseringen zum Umstieg auf JÜL motiviert? Hierzu erklärt Schulleiterin Elke Lehnen: „Schule ist ständig im Wandel, um den Veränderungen in der Gesellschaft und vor allem auch den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden.“ Die Schulentwicklung gehöre zu den Kernaufgaben einer Schulleitung, betont Lehnen – im Mittelpunkt stehe dabei immer die Frage, ob Veränderungen einen pädagogischen Mehrwert für Kinder bieten. „Zu der Überzeugung, dass dies beim jahrgangsübergreifenden Lernen insbesondere in der Schuleingangsphase der Fall ist, bin ich bei Besuchen verschiedener Schulen gelangt, die dieses Konzept bereits erfolgreich umsetzen.“