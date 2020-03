Grünen-Kritik : Temmes kritisiert Sitzungsboykott

Merzig Nach einer geplatzten Sitzung in Merzig äußert sich das Stadtratsmitglied zum Fernbleiben von CDU und SPD.

„Es ist mir unerklärlich, wie die zehn gewählten Abgeordneten der großen Koalition einer vom Vorsitzenden ordnungsgemäß eingeladenen Sondersitzung ferngeblieben sind“, heißt es in einer Erklärung von Temmes, die dieser auch in der Ratssitzung am 27. Februar unter dem Punkt „Verschiedenes“ verlesen wollte. Allerdings unterband Bürgermeister Marcus Hoffeld diese Ausführungen damals wegen Überschreitung der in der Geschäftsordnung festgesetzten Redezeit.

In seiner Erklärung, die Temmes auch unserer Redaktion zur Verfügung stellte, weist er darauf hin, dass alle Mitglieder des Stadtrates „nur unserem eigenen Gewissen und zum Wohl der Stadt Merzig und irer Bürger verantwortlich“ seien. Dies sei auch bei der Verpflichtung der Ratsmitglieder von diesen eingefordert worden. „Das Nacheifern oder das Folgen einer so genannten Leitperson wird somit bei Abstimmungen in diesem Gremium nicht gepflegt“, so Temmes weiter. Er betont, dies gebe es insbesondere in der vierköpfigen Grünen-Fraktion nicht: „Innerhalb dieser Vierergruppe herrscht auch bei unterschiedlich vertretenen Meinungen kein interner Fraktionszwang zu einer einheitlichen Abstimmung. So soll und darf jeder in dieser Gruppe zu den anstehenden Tagungspunkten seine eigens gefasste Meinung – auch eine unterschiedliche – offen äußern und seinen bis dorthin beschrittenen Weg erläutern.“