Opposition will Kreiselumbau in Merzig stoppen

Merzig Der Umbau des Kaufland-Kreisels in Merzig ist höchst umstritten. Grüne, Freie Wähler und Linke wollen das Vorhaben aussetzen lassen. Sie fordern eine Sondersitzung des Stadtrats.

Mit einem Dringlichkeitsantrag wollen die Fraktionen von Grünen, Freien Wählern und Linkspartei im Merziger Stadtrat eine Sondersitzung des Gremiums zum Thema „Erhalt des Kauflandkreisels“ schon in den nächsten Tagen erreichen. Der Rat soll dabei nach dem Willen der drei Oppositionsfraktionen eine Resolution zum Erhalt des Kreisels beraten und beschließen. Bekanntlich will der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) nach den Osterfeiertagen mit dem seit langem geplanten (und in Merzig höchst umstrittenen) Umbau des Kreisels in eine Ampelkreuzung beginnen (die SZ berichtete).