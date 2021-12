Vorschlag von Klaus Borger : Grüne: Hochwaldbahn geht auch ohne Elektrifizierung

Merzig Die Grünen in der Stadt Merzig haben die Landesregierung aufgefordert, nach der positiven Investitionsentscheidung des Holzfaserplatten-Herstellers Homanit für den Standort Niederlosheim die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Merzig und Niederlosheim mit Nachdruck voranzutreiben und dabei auch auf innovative Technik zu setzen.

In einer Erklärung gegenüber unserer Redaktion teilt der Merziger Grünen-Chef Klaus Borger mit: „Nachdem die saarländische Landesregierung erkannt hat, dass eine zukünftige verantwortliche Verkehrsinfrastruktur natürlich ganz wesentlich auch die Schiene benötigt, bekommt diese Erkenntnis auch durch die Investitionsentscheidung der Firma Homanit eine zusätzliche Bedeutung.“ Jetzt müsse zügig die Reaktivierung der Bahnlinie erfolgen, nicht nur für den Güter-, sondern auch für den Personenverkehr, fordert Borger. Denn, so der Grünen-Vertreter: „Die Reaktivierung bedeutet ein Mehr an Lebensqualität, im Vergleich zu anderen Überlegungen den Schutz der Naturgüter und damit auch von uns Menschen und einem massiven Vorteil zur Stärkung des ländlichen Raums.“ Damit das Vorhaben auch alsbald umgesetzt werden kann und nicht an möglichen finanziellen Hürden scheitert, schlägt Borger den Einsatz innovativer Technik für diese Strecke ein: „Wir wollen für die Hochwaldbahn keine Elektrifizierung, sondern ein innovatives Antriebssystem über Wasserstoff („Hydrail“, also Wasserstoff-Hybrid-Technologie) oder einen Elektro-hybriden Batterieantrieb.“ Dies würde nach seiner Überzeugung „eine erhebliche Reduzierung der Kosten für die Reaktivierung der Strecke bedeuten“. Die Landesregierung sei nun gefordert, „mit Hochdruck die Reaktivierung der Bahnlinie voranzutreiben, um den Güter- und Personenverkehr zeitgemäß zu entwickeln“.