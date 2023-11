Umstrittenes Verkehrsprojekt Grüne: Forderung nach Nordumfahrung kommt zur Unzeit

Der Stadtverband von Bündnis 90/Die Grünen in Merzig hat sich klar gegen die Nordumfahrung Merzig positioniert. Damit reagieren die Merziger Grünen auf die erneute Forderung seitens der BI „Nordsaarlandstraße jetzt!“ in einem Brief an Vertreter aus der Landes- und Kommunalpolitik, endlich konkrete Schritte zur Realisierung der Nordumfahrung einzuleiten (SZ vom 24. November). Der Sprecher der BI, Ulrich Kieborz, hatte darin erklärt: „Wir fordern die Kommunalpolitik heute auf, zu ihren zahllosen Bekenntnissen in der Vergangenheit zur Vollendung der Nordsaarlandstraße zu stehen und die Landesregierung von der Notwendigkeit des Baus und der dringenden Umsetzung zu überzeugen.“