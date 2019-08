Merzig-Wadern : Grüne im Kreistag wollen aus Opposition heraus Kreis gestalten

Merzig-Wadern Die Grünen-Fraktion im neuen Kreistag will nach eigenem Bekunden aus der Opposition den Landkreis grüner gestalten. Dies teilte die Partei im Vorfeld der konstituierenden Sitzung des Kreistages am Montag ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes mit.

Während der Landkreis St. Wendel den ÖPNV mit rund zwei Millionen Euro pro Jahr bezuschusse „und dadurch eine große Kundenzufriedenheit und weniger Pkw-Verkehr erreicht“, bestünden CDU und SPD in unserem Kreis auf einen ÖPNV, „der sich durch die Einnahmen der Fahrgäste finanziert“, moniert die Ökopartei. Die Grünen sehen ein großes Fragezeichen bei der Aussage der Großen Koalition, dass der neue, ab 2020 geltende ÖPNV-Plan mit 700 000 Jahreskilometern zusätzlich eine wirkliche Verbesserung bringt. Sie werden nach eigenem Bekunden eine öffentliche Vorstellung des Plans beantragen und dessen Umsetzung kritisch begleiten. Die Große Koalition halte zudem am Projekt der Nordsaarlandstraße fest. Fraktionsmitglied Ute Lessel: „Die Grünen halten die Nordumfahrung von Merzig für ökologisch und ökonomisch kontraproduktiv.“ Würden die „gigantischen“ Kosten eines solchen Projekts in einen guten ÖPNV und die Förderung alternativer und zukunftsfähiger Mobilität investiert, würde nach Ansicht der Grünen der Pkw-Verkehr ökologisch sinnvoller eingedämmt werden.