Feuerwehrübung in Schwemlingen : Rettung aus Auto-Wracks fordert Wehr

Schwemlingen Die Rettung von eingeklemmten Personen war das Thema einer Übung, die mehrere Löschbezirke gemeinsam durchführten.

Zwei weitere Wagen waren in dieses Ausweichmanöver verwickelt, einer davon landete im Straßengraben auf dem Dach. Eine Person war eingeklemmt, der Beifahrer war zuvor beim Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert worden und lag im Grünstreifen. Das zweite Auto fuhr auf der anderen Straßenseite in einem Waldgebiet gegen einen Baum, zwei Personen waren im Fahrzeug eingeklemmt.

„Dieses vorgegebene Szenario mit mehreren eingeklemmten Personen und einem auf dem Dach liegenden Pkw ist kompliziert“, erläuterte Gunkel weiter, „denn es gibt keine Patentrezepte zur Befreiung der Personen, da die bei einem Aufprall auftretenden Kräfte immer anders wirken können.“ Sowohl bei der Übung als auch in Realität geschieht jeder Handgriff in Abstimmung mit dem Notarzt und Rettungsdienst, der die Verletzten ständig betreut und im Blick hat.

Der Notarzt entscheidet über Crash-Rettung oder schonende Rettung der verletzten Person. Bei der Crash-Rettung oder neu Sofortrettung geht es darum, den Patienten so schnell wie möglich aus dem Fahrzeug zu holen, auch wenn dabei vielleicht weitere Verletzungen für den Patienten riskiert werden müssen. Eine schonende Rettung wird bei Verletzungen der Extremitäten und der Wirbelsäule angewendet, wenn keine lebensbedrohlichen anderen Verletzungen vorliegen. Bei den Unfallautos waren Türen und Seitenbleche durch Aufschneiden zu entfernen, damit die Personen mit Hilfe von Rettungsbrettern sicher aus den Autos geborgen werden konnten. „Die Rettung der zwölf Personen erfolgte durch die Feuerwehrleute in knapp einer Stunde, was in Anbetracht des auf dem Dach liegenden Autos eine gute Zeit war. Zudem war nicht bekannt, wie viele Personen im Bus waren“, zog der Stadtwehrführer vorerst eine gute Zwischenbilanz. Eine weitere Nachbetrachtung wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.