Demo in Merzig für den Erhalt der Psychiatrie Demo in Merzig gegen Schrumpfkur in der Psychiatrie

Rund 200 Menschen haben am Freitag in der Merziger Fußgängerzone mit einer Menschenkette für den Erhalt der stationären Psychiatrie an der Merziger SHG-Klinik demonstriert. Grund für die Aktion: die Ankündigung der Sanierer des finanziell schwer angeschlagenen Krankenhauses, vorerst nur 20 Betten für leichte Fälle im Merziger Klinikum vorzuhalten. Die schwierigeren Fälle sollen in Völklingen behandelt werden. Dagegen wehren sich die Initiatoren Therese Schmitt, Rosi Gruhn und Professor Wolfgang Werner, langjähriger Chefarzt in Merzig. „Menschen mit Erkrankungen und Behinderungen sollen nicht ausgegrenzt und weggebracht werden, sondern in ihren Gemeinden wohnortnah versorgt werden“, forderten sie unter dem Beifall ihrer Unterstützer, darunter Betroffene, Angehörige und Pflegepersonal. Sie nannten es einen gemeinschaftlichen Auftrag, wohnortnah vielfältige Hilfsangebote bereit zu stellen – stationär, teilstationär oder ambulant.