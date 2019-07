Besseringen : Wie das Graffiti am B-Werk beseitigen?

Besseringen Rupert Schreiber vom Landesdenkmalamt will bei der Restaurierung des Denkmales so viel wie möglich erhalten.

In der Nacht von Donnerstag, 20. Juni, auf Freitag, 21. Juni, haben Unbekannte mit Sprühfarbe die Fassade des B-Werk-Bunkers in Besseringen verschandelt (die SZ berichtete). Bei dem Graffiti handelt es sich um einen so genannten Tag, also ein Signaturkürzel. Dieses zeigt die Bezeichnung „NRG“.