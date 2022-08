Freiluftgottesdienst : Freiluftgottesdienst war voller Erfolg

Merzig Dieser Tage gab es einen Gottesdienst im Garten der Sinne. Organisiert haben ihn die Seniorenpaten des Caritasverbandes Saar-Hochwald.

Die Seniorenpaten des Caritasverbandes Saar-Hochwald luden unter dem Motto „Dich schickt der Himmel“ zu einem gemeinsamen Gottesdienst im Garten der Sinne in Merzig, unter diakonischer Begleitung von Andreas Philipp, ein. Die Seniorenpaten haben die Möglichkeit der Lernpartnerschaften zur Weiterentwicklung des kirchlichen Handelns aufgegriffen und ihr Interesse im Zentralbereich Pastoral und Gesellschaft des Bischöflichen Generalvikats bekundet, um ihr Engagement in der Praxis umzusetzen.

Das Bistum Trier hat die Seniorenpaten des Caritasverbandes Saar-Hochwald ausgewählt und ermutigt, in ihrer Arbeit mit neuen Ideen und Ansätzen zu experimentieren. Das Ergebnis war ein Freiluftgottesdienst dessen Einladung rund 40 Besucher gefolgt sind. Die Ehrenamtlichen im Besuchsdienst „Seniorenpatenschaften“ in den Landkreisen Merzig-Wadern und Saarlouis engagieren sich bereits seit vielen Jahren. In wöchentlichen Besuchen nehmen sie sich Zeit, um ältere, einsame Menschen zu besuchen, um Freude und Abwechslung in den Alltag zu bringen und um den Anschluss an die Gesellschaft zu ermöglichen. Mit dem Gottesdienst, einer anschließenden Gartenbesichtigung und einem gemeinsamen Austausch bei Kaffee und Kuchen bedankte sich der Caritasverband Saar-Hochwald bei allen Seniorenpaten für ihr Engagement.