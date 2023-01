Früheres Kaufland-Areal : Die Gerüchte stimmten also doch – so reagiert Merzig auf den Globus-Rückzieher

Wie geht’s weiter auf dem früheren Kaufland-Gelände in Merzig? Die Frage ist seit Mittwoch offener denn je. Foto: Ruppenthal

Merzig Am Mittwoch wurde bekannt, dass Globus von seinen Plänen abrückt, in Merzig einen neuen Einkaufsmarkt zu errichten. Der Vorsitzende des Verbandes für Handel und Gewerbe in der Kreisstadt, Peter Schill, sowie Merzigs Ortsvorsteher Alexander Boos sind dennoch zuversichtlich, dass auf dem früheren Kaufland-Areal wieder ein neues Einkaufszentrum entstehen wird.