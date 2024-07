Als Folge des Insolvenzverfahrens Warum der Bettenabbau in der Psychiatrie in Merzig Patienten und Beschäftigte in Nöte bringt

Beim abschließenden Gespräch im Casino des Klinikums ging es insbesondere um die Situation der stationären Psychiatrie, die im Verlauf des Insolvenzverfahrens zeitweilig von einer kompletten Schließung bedroht gewesen war. Letztlich wurden 20 Betten in Merzig erhalten, während 20 weitere an den SHG-Standort nach Völklingen verlagert wurden. Langfristig soll nach Überlegungen des Trägers allerdings im Zuge einer grundlegenden Umstrukturierung der drei Psychiatriestandorte der SHG in Saarbrücken, Völklingen und Merzig wieder eine große stationäre Psychiatrie mit etwa 100 Betten in einem Neubau in Merzig entstehen.