Pläne der Kreisstadt Gesundheitscampus soll medizinische Versorgung stärken

Die drohende Insolvenz und eine damit einhergehende mögliche Schließung des SHG-Klinikums in Merzig hat seit dem Sommer die Menschen in der Kreisstadt in Atem gehalten. Auch wenn der „Worst Case“ vorerst abgewendet werden konnte, sind die politisch Verantwortlichen in der Kreisstadt gefordert, das Thema medizinische Versorgung weiterhin wachsam im Auge zu behalten.