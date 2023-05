Fallbeispiel Bundeswehr Bundeswehr ist heute als Arbeitgeber gefragt

Beim Beratungstag in Merzigs Stadthalle (die SZ berichtete) fallen auf Anhieb die zahlreichen Bundeswehrsoldaten auf, die an den 27 Ständen der ersten Veranstaltung dieser Art in der Kreisstadt in ihren Uniformen die Blicke auf sich ziehen. Die Bundeswehr lädt an einem der größten Stände überhaupt ein. Genau dort kommt die SZ mit drei Schülern der Jean Francois-Boch-Schule aus Merzig ins Gespräch. Elias Schimmelpfennig und Lukas Zehren räumen ihr allgemeines Interesse an der „Institution Bundeswehr“ ein, während ihr Klassenkamerad Valentino Ferlisi sich schon konkret über ein Maschinenbau-Studium bei der Bundeswehr Gedanken macht.