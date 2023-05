Beratungstag in Merzig Weg zur Selbstständigkeit ist für Migranten nicht leicht

Merzig · In ihrem zauberhaften englischsprachigen Gedichtband „Sons of immigrants – Daughters oft the revolution“ beschreibt sich die Autorin Sera Babakus so: „Ich bin zu 50 Prozent amerikanisch, zu 50 Prozent türkisch und zu 50 Prozent deutsch – aber zu null Prozent gut in Mathe.“ Wir treffen die junge Frau in ihrer Funktion als Politikwissenschaftlerin und Erwachsenenpädagogin beim Beratungstag in Merzigs Stadthalle am Stand des Instituts für Technologietransfer (FITT) der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) des Saarlandes.

29.05.2023, 12:15 Uhr

Sera Babakus vom Institut für Technologietransfer (fitt) der HTW gab Migrantinnen und Migranten, die sich hierzulande eine eigene Existenz aufbauen wollen, wertvolle Tipps. Foto: Ackermann Dieter

Von Dieter Ackermann

Dort gibt die Gründungsberaterin mit der poetischen Ader und einem persönlichen Migrationshintergrund interessierten Migrantinnen und Migranten Tipps zur angedachten Existenzgründung.