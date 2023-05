Serie Feines aus der Region bei „Ebbes von hei!“ Mit dem Schiff auf den Spuren von „Ebbes von hei“

Die nächsten „Ebbes von hei!“-Genusstouren mit dem Bus und erstmals mit dem Schiff auf der Saar finden am Samstag, 27. Mai, und am Donnerstag, 22. Juni, statt. Los geht’s am 27. Mai in den Hunsrück nach Morbach im Hunsrück, wo sich die Ideen von Heimat, Café und Kino zu einem ganz besonderen Ort mit viel Atmosphäre, dem Kino Café Heimat, dem kleinsten Kino in Rheinland-Pfalz verbinden. Im Geburtshaus von Edgar Reitz eingerichtet, widmet es sich diesem Regisseur, der vielen vor allem durch seine Filmreihe „Heimat“ weltbekannt ist. Die Teilnehmer schnuppern zwischen originalen Filmrequisiten bei einem kleinen Frühstück mit original Leckschmier und einem Heimat Kaffee oder Tee Kinoluft. Einen besonderen Ort für Mensch und Tier lernen wir beim Besuch des Hofs und Landhauses Gräfendhron. Die hofeigene Herde aus Gallowaykühen lebt das ganze Jahr auf der Weide. Von der authentischen Landhaus-Küche des Biobetriebes können die Teilnehmer sich beim Mittagessen überraschen lassen.