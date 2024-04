Generalversammlung FC Brotdorf Fußballclub Brotdorf stellt sich auf jüngster Vereinssitzung neu auf

„Am Seffersbach ist unsere Heimat, am Seffersbach sind wir zu Haus‘“, so heißt es im Vereinslied des Fußballclubs Brotdorf (FCB). Und während der Bach in seinem Bett friedlich daherplätschert, kann auch der FCB ein paar Meter weiter in seinem Clubhaus seinen Mitgliedern berichten, dass er in den vergangenen beiden Jahren durch recht ruhiges Fahrwasser geschippert ist.