Merzigs Oberbürgermeister fungierte bei diesen Wahlen als Gemeindewahlleiter Wahlhektik und Marcus Hoffeld ist mittendrin

Merzig · „Momentan bin ich noch ziemlich entspannt, und die Stimmung hier im Rathaus ist im Gesamten auch ruhig“, erklärt Merzigs Oberbürgermeister Marcus Hoffeld (CDU) am Wahltag gegen 17 Uhr. Der Rathauschef ist in seiner Funktion als Gemeindewahlleiter maßgeblich an der Planung und der Durchführung der Wahlen in der Stadt Merzig beteiligt.

12.06.2024 , 16:21 Uhr

Oberbürgermeister Marcus Hoffeld hat als Gemeindewahlleiter viel zu tun. Foto: Emma Schmitz