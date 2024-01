Übergabe durch Minister Gemeinde Beckingen erhält 1,5 Millionen Euro vom Land für zwei Bauprojekte

Ein Haufen übereinander gestapelter Bretter und zwei Container mit Bauschutt sind noch übrig von der alten Kindertageseinrichtung St. Marzellus in Beckingen. Mitten auf dem ansonsten leeren Gelände stand am Freitagvormittag lediglich ein Bagger und hob Boden aus. Der Abriss ist abgeschlossen, bestätigte auch Diplom-Ingenieur Ernst Rauska vom Büro Bau Eins Architekten aus Kaiserslautern. Dieser war, ebenso wie einige Vertreter aus Politik, Verwaltung und Bildungsträger, der Einladung von Bürgermeister Thomas Collmann (SPD) gefolgt. Im Sitzungssaal des Rathauses überreichte Innenminister Reinhold Jost (SPD) an diesem Vormittag zwei Zuwendungsbescheide an die Gemeinde Beckingen: einen in Höhe von 800 000 Euro für den Neubau jener abgerissenen Kita sowie einen in Höhe von 700 000 Euro für die Grundsanierung der Turnhalle in Haustadt. Beide Förderbeträge resultieren aus Bedarfszuweisungen des Ministeriums.