Große Vielfalt und Kreativität Mit Wonne ging’s in den musikalischen Frühling

40 Musikerinnen und Musiker des MV Schwemlingen und des Musikvereins aus Kirf – beide Vereine haben eine Kooperation vereinbart und unterstützen sich gegenseitig bei entsprechenden Auftritten – im Alter von zwölf bis 76 Jahren konnten beim Frühlingskonzert in der Saargauhalle ihre ganze Vielfalt und Kreativität an ihren Instrumenten ausleben. Die Dirigentin Susanne Müller hatte einen hervorragenden musikalischen Mix zusammengestellt, der die vielen Besucher begeisterte. Jörg Bungert, der witzig durchs Programm führte, meinte zu Beginn: „Was macht man mit einem Bläser, der nicht so richtig kann? Man gibt ihm zwei Stöcke in die Hand und versetzt ihn in die hinterste Reihe ans Schlagzeug. Klappt auch das nicht, nimmt man ihm wieder einen Stock ab und stellt ihn nach vorn vor die Kapelle als Dirigent.“ Doch mit der Dirigentin der Schwemlinger Hubertusmusiker sei das nicht so gewesen. Denn Susanne Müller sei eine hervorragende Dirigentin mit viel musikalischem Einfühlvermögen, die einige Instrumente selbst spielt und den Verein seit 2018 musikalisch leitet.