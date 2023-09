Kinderfest mit viel Drumherum Große Zauberei zum Ferienfinale im Saargarten

Wenn die Kinder in den Sommerferien leider auch viel Regen erdulden mussten, bescherte ihnen Petrus jedoch zum Ausklang am Samstag beim traditionellen Fest zum Ferienfinale im Saargarten Sonnenschein pur. So strömten sie mit ihren Eltern und Großeltern auf den Spielplatz mit Leuchtturm und Rutsche, Piratenschiff und vielem mehr. Vor allem die kleinen, aber auch die großen Festbesucher hatten ihre helle Freude mit dem bunten Programm, das ihnen wieder die Gemeinde Beckingen zusammen mit dem Kulturzentrum Villa Fuchs sowie der Unterstützung durch das Kreisjugendamt bot.