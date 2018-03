Gelingt den Wombats endlich die Trendwende?

Wenn nicht jetzt, wann dann? Ein Sieg ist Pflicht und ein Aufbäumen dringend nötig, wenn Handball-Saarlandligist TuS Brotdorf an diesem Samstag (19.30 Uhr, Seffersbachhalle) die HF Illtal II empfängt. Nach der überraschenden Trennung von Trainer Markus Zeimet könnte Nachfolger Ralf Kreibig im Kellerduell seine ersten Punkte verbuchen – und seine Spieler könnten durchatmen.

Die Negativserie (nur ein Punkt aus sieben Spielen) sorgte zuletzt für schlechte Stimmung und den Absturz auf Rang elf. Im Dezember belegte Brotdorf noch Rang fünf – jetzt liegt der TuS nur fünf Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt.

Bei Kreibigs Trainer-Premiere in der Partie beim TV Merchweiler (25:29) ging die Mannschaft leer aus. Bis zur 53. Minute (25:25) hielt der TuS die Partie zwar offen, erzielte danach aber kein einziges Tor mehr und knickte ein. Große Probleme gab es aber schon in der Anfangsphase. „Wir haben in der Abwehr in der ersten Viertelstunde zu viele individuelle Fehler gemacht und in 15 Angriffen zwölf Gegentore kassiert“, stellte Kreibig frustriert fest. Die taktische Umstellung in der Defensive brauche noch Zeit.

Später sei es dann in der Abwehr besser gelaufen, dafür habe der Angriff nachgelassen. „Wir hatten in der Schlussphase gute Möglichkeiten, aber nur noch ein Tor geworfen. Da war das Spiel weg“, sagte Kreibig.

Im kommenden Duell gegen die Zebras müssen die Wombats ihre Chancen besser nutzen und vor eigenen Fans bis zuletzt Vollgas geben. Dann klappt es nach vier Niederlagen in Folge vielleicht doch noch, auf der Schussfahrt zu wenden. Kreibig: „Im Heimspiel gegen Illtal wäre ein Sieg enorm wichtig.“

Eine Pflichtaufgabe wartet am Sonntag,18 Uhr, auch auf den HSV Merzig-Hilbringen. Im Heimspiel gegen den Tabellenzwölften HC Dillingen-Diefflen ist der Tabellen-Vize in der Thielspark-Halle Favorit.