Gedenken : Sie gab Mädchen Bildung und Perspektive

Schwester Christine mit einer jungen Tansanierin Foto: Norbert Becker

MERZIG Die aus Merzig stammende Ordensschwester Christine Bohr ist im Alter von 102 Jahren gestorben. Sie wirkte an vielen Stationen, neben London vor allem in Tansania. Dort verhalf sie mit Gründung einer Schule jungen Frauen auf dem Weg in ihr Leben.