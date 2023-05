Der klassische Mythos vom Erlöser Luke Skywalker ist ein moderner Jesus Christus

Damit reiht sich Skywalker ein in die Liste der Helden, ohne die der Kampf gegen die dunkle Seite der Macht nicht zu gewinnen ist. Vor allem in Science-Fiction-Geschichten wird dieser Mythos gern gepflegt. Paul Atreides übernimmt diese Rolle zum Beispiel in Frank Herberts „Wüstenplanet“. Atreides ist das Ergebnis eines seit Jahrtausenden laufenden Eugenikprogramms mit dem Ziel, einen Übermenschen zu schaffen. In „Matrix“ ist es der junge Hacker Neo, der die Welt vor Robotern und Maschinen rettet. In diesem Fall ist die Künstliche Intelligenz die Inkarnation des Bösen.