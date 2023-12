Übersicht für den Grünen Kreis Wie sich die Gebühren für Wasser und Abwasser im Kreis Merzig-Wadern ändern

In der Gemeinde Beckingen ergab die Kalkulation für die Jahre 2024 bis 2026, dass die derzeitigen Gebühren nicht ausreichen, um die erforderlichen Ausgaben zu decken. Das gab Bürgermeister Thomas Collmann (SPD) jüngst in der entscheidenden Sitzung des Gemeinderates bekannt. Die Frischwassergebühr habe sich seit 2015 nicht verändert und lag bisher bei netto 1,35 Euro pro Kubikmeter. Zum 1. Januar steigt sie auf 1,65 Euro. Hinzu kommt ein monatlicher Grundpreis, der sich nach der Größe des Wasserzählers richtet und weiterhin bei netto sieben Euro beginnt. Für einen Ein-Personen-Haushalt rechnet die Verwaltung mit einer Mehrbelastung von 10,50 Euro im Jahr, für einen Vier-Personen-Haushalt mit 36 Euro. Dennoch werde die Gemeinde Beckingen auch mit den geplanten Gebührenerhöhungen immer noch einen der günstigsten Wasserpreise im Saarland haben, betonte Collmann. Eine Anhebung beschloss der Rat auch bei den Abwasser- und Niederschlagsgebühren, die seit 2012 unverändert waren: Der Preis für die Entsorgung von Schmutzwasser steigt demnach von 3,05 Euro pro Kubikmeter auf 3,45 Euro. Die Kosten für das Ableiten von Niederschlagswasser in die Kanalisation steigen von 44 Cent pro Quadratmeter versiegelter Fläche auf 49 Cent. Diese neuen Tarife sollen nach Angaben der Verwaltung bis 2026 gelten.