Riesenleistung und zweiter Platz bei bundesweitem Wettbewerb : Merziger imponiert als Physiker in Hamburg

Florian Thewes vom Gymnasium am Stefansberg in Merzig. Foto: Gas

Merzig Florian Thewes vom Gymnasium am Stefansberg hat in der Hansestadt bewiesen, dass er zu den besten Jung-Physikern Deutschlands gehört.

Als Florian Thewes vom Gymnasium am Stefansberg (GaS) in Merzig im Zug nach Hamburg saß, um sich dort mit den 30 besten Jung-Physikern aus ganz Deutschland zu messen, war die Aufregung schon sehr groß, die Hoffnung, dort einen der begehrten Preise zu ergattern, dagegen eher klein. „Für mich war schon die Woche in Hamburg wie eine Auszeichnung. Natürlich habe ich auf der langen Fahrt darüber nachgedacht, wie schön es wäre, einen Preis mit nach Hause nehmen zu können, aber darauf wollte ich mich auf keinen Fall fixieren, sondern Spaß haben und viel in Sachen Physik dazulernen“, erzählt der 16-Jährige, der am GaS die elfte Klasse besucht.

Qualifiziert für das Abschluss-Event in Hamburg hatte sich Florian wie die 29 anderen Jung-Physiker, die aus den verschiedensten Teilen Deutschlands kamen, durch einen ersten Platz beim „Bundesweiten Wettbewerb Physik“ des Verbandes für Förderung des MINT-Unterrichts. „Vor zwei Jahren hatte ich mich schon mal qualifiziert, aber damals ist das Finale der Bundesrunde wegen der Corona-Pandemie ausgefallen“, erinnert sich Florian an die erste verpasste Chance und war umso froher, diesmal tatsächlich vor Ort sein zu können.

Endlich in Hamburg angekommen, blieb dem Stefansberg-Schüler aber kaum noch Zeit, sich über das, was ihn erwarten würde, Gedanken zu machen. Denn kurz nach dem Einchecken in der Jugendherberge – der Koffer war noch gar nicht richtig ausgepackt – ging es schon mit der ersten Aufgabe los. „Wir haben einen 50 mal 70 Zentimeter großen Karton bekommen und mussten daraus in Dreiergruppen eine Brücke bauen, die möglichst viel Gewicht hält“, erinnert sich der 16-Jährige und verrät: „Wir haben aus dem Karton Ziehharmonikas gefaltet und daraus eine dreilagige Brücke konstruiert.“

Auch die Aufgaben in den folgenden drei Tagen mussten in Dreierteams bewältigt werden, allerdings immer in neuen Konstellationen. Je nach Alter und Leistung beim Bundeswettbewerb waren die 30 Teilnehmer im Vorfeld in drei verschiedene Kategorien eingeteilt worden. „In jeder Dreiergruppe war aus jeder Kategorie ein Schüler, sodass das Niveau vergleichbar war, allerdings hat die Zusammensetzung jeden Tag gewechselt. Ich fand das gut, denn so konnte man viele unterschiedliche Leute kennenlernen und mit allen gut zusammenarbeiten“, war Florian begeistert, auch von den noch anstehenden Prüfungen:

Neben einer vierstündigen Experimentalklausur zählte es zu den Aufgaben der Teilnehmer, ein Michelson-Interferometer selbst zu bauen, ein Gerät, mit dem man in ganz kleinen Bereichen, die man mit dem bloßen Auge nicht sehen kann, Längenveränderungen messen kann. „Wir haben auch einen Zimmer-Geysir aus einer Pipette gebaut, in die wir heißes Wasser gefüllt haben. Dann haben wir untersucht, wie hoch das Wasser in Abhängigkeit von der Temperatur spritzt“, berichtet Florian mit leuchtenden Augen von einer weiteren der vielfältigen Aufgaben.

Neben der Physik kam beim fünftägigen Hamburg-Aufenthalt aber auch die Kultur nicht zu kurz: Auf dem Programm standen beispielweise ein Besuch im MARKK- und im Schifffahrtsmuseum und in der Elbphilharmonie, eine Alsterrundfahrt und die Besichtigung des alten Elbtunnels – für Florian eine gelungene Abwechslung: „Abends konnten wir in Gruppen auch alleine die Stadt erkunden und haben uns die Speicherstadt angeschaut.“

Das Highlight war dann aber die Siegerehrung, zu der Florian ohne große Erwartungen ging: „Wir haben keine Zwischenstände bekommen, wie die einzelnen Aufgaben ausgefallen sind, und wussten gar nicht, wo wir stehen“, erinnert sich der Stefansberg-Schüler, wurde dann aber doch nervös: „Als die Teilnehmer-Urkunden und die dritten Preise vergeben worden waren, und mein Name immer noch nicht genannt worden war, dachte ich, ich wäre vergessen worden.“ Als dem 16-Jährigen aus dem Saarland dann aber sogar ein zweiter Preis überreicht wurde, war er fast sprachlos: „Ich habe mich natürlich riesig gefreut und war sehr überrascht.“

Für Florian war es der perfekte Abschluss einer tollen fünftägigen Reise, bei der er nicht nur seine physikalischen Kenntnisse weiter verbessern, sondern auch viele neue Freundschaften schließen konnte. Jetzt hat sich der Stefansberg-Schüler neue Ziele gesteckt: In der Schule belegt er einen Physik-Leistungskurs, daran soll sich ein Physik-Studium anschließen.