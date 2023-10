Erklärung der beiden Ratsfraktionen GAL in Weiskirchen und Losheim fordert Runden Tisch zur Zukunft des SHG-Klinikums

Weiskirchen/Losheim am See · Die Gemeinderatsfraktionen der Grün-Alternativen Liste (GAL) in Weiskirchen und Losheim halten einen Runden Tisch und eine Verständigung zur Gesundheitsversorgung im Landkreis Merzig-Wadern „mehr denn je nötig“, wie sie in einer gemeinsamen Stellungnahme erklären.

Die Merziger SHG-Klinik aus der Vogelperspektive Foto: Ruppenthal

Am 16. Oktober seien nach einer Kreistagssitzung die Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden aller Kommunen im Kreis informiert worden, zu welchen Schlüssen sowohl die Sanierer als auch die Insolvenzverwalter und die Landrätin bezüglich der Zukunft des SHG-Klinikums Merzig gekommen waren. „Die Aussagen waren eindeutig: Um die ansteigenden und nicht mehr zu bewältigenden Defizite zu reduzieren und dem Klinikum eine Zukunft zu schaffen, müsse die Psychiatrie zum Teil verlegt werden und in die Trägerschaft der SHG-Muttergesellschaft übergehen. Die Geburtshilfe müsse geschlossen werden und nur die vor- und nachgeburtliche Versorgung könne noch in Merzig verbleiben“, teilen Joachim und Henry Selzer, die beiden GAL-Fraktionssprecher, mit. Dadurch sei in der Folge eine andere Raumverteilung und -nutzung möglich, die, neben weiteren „Optimierungen“, zu Kostenverbesserungen für das gesamte Klinikum führen solle.