Fußball Warum Perl-Beschs Trainer optimistisch ist

Seit dem 19. Januar bittet Timo Mertinitz, der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Perl-Besch, seine Mannschaft wieder zum Training. Und zum Auftakt nach der Winterpause wartet an diesem Sonntag um 16 Uhr gleich ein echtes Schwergewicht auf seine Mannschaft: Der Tabellenzehnte empfängt den Tabellenzweiten SC Halberg Brebach. Mertinitz traut seiner Mannschaft gegen den Titelkandidaten, der am vergangenen Wochenende ein Nachholspiel gegen den Tabellenvierten 1. FC Reimsbach mit 3:1 gewonnen hat, durchaus eine Überraschung zu. „Wir haben in der Vorrunde in Brebach lange mit 2:0 geführt, eine bärenstarke Leistung abgeliefert und wurden erst in der Schlussminute besiegt. Ich traue uns durchaus zu, dass wir dieses Mal punkten“, sagt Mertinitz.