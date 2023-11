Fußball FC Brotdorf kassiert vier Tore durch Standards

Nur 50 Zuschauer wollten am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga Süd-West die Partie des SC Halberg Brebach gegen den FC Brotdorf sehen. Die Gäste waren aus dem Spiel heraus durchaus in der Lage, dem Tabellenzweiten Paroli zu bieten. Doch in einem Punkt waren sie dem Gegner völlig unterlegen: Während die wenigen Standard-Situationen der Brotdorfer verpufften, hatten die Brebacher in Person von Mario Pokar einen Spieler auf dem Platz, der aus fast jedem Freistoß oder Eckball eine Torchance machte – und maßgeblich an der 1:4 (0:1)-Niederlage der Gäste beteiligt war.