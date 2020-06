Kostenpflichtiger Inhalt: Fußball-Bezirksliga : In Merchingen läuft einiges anders als sonstwo

Artur Kruser spielte jahrelang für den SV Mettlach (Foto) und die SG Perl-Besch in der Saarlandliga. Erfahrung, von der jetzt der SV Merchingen profitiert. Foto: Philipp Semmler

Merchingen Beim SVM hat man den Vereinsnamen etwas abgeändert – in „Sport verbindet Menschen“.

Wie im ganzen Land ruht auch im 940-Seelen-Dorf Merchingen der Sport. Der heimische SV, der in der Fußball-Bezirksliga Merzig-Wadern auf Punktejagd geht, ist durch die Pandemie zwar geschwächt, doch nicht in seiner Existenz gefährdet, wie der Vorsitzende Reinhard Heil mitteilt. „Wir haben keine großen Belastungen, unser Platz ist bezahlt. Die momentan anfallenden Ausgaben im Verein sind überschaubar“, meint der 60-Jährige.

Überhaupt scheint in Merchingen, das zwei aktive und zwei AH-Mannschaften unterhält, einiges anders zu laufen als in anderen Vereinen. So ist Heil schon 17 Jahre Vereins-Chef, und der Großteil seiner Vorstands-Kollegen ist ebenfalls bereits über viele Jahre im Amt.

„Die Abkürzung unseres Vereinsnamens SVM bedeutet für uns, ,Sport verbindet Menschen’. Denn wir sind als kleiner Ort nur als Gemeinschaft stark. Und diese Gemeinschaft leben wir im Dorf. Unser Vereins-Leben ist recht vielfältig“, berichtet der Vorsitzende.

Obwohl man mittlerweile wieder in kleinen Gruppen bis zu fünf Spielern pro Platzhälfte trainieren darf, macht man in Merchingen davon vorerst noch keinen Gebrauch. „Der normale Besuch beim Training liegt so um die 20 Spieler. Nach der Krise wären wohl auch die nicht so fleißigen Trainings-Besucher mal wieder vorbeigekommen“, sagt Trainer Artur Kruser. „So hätten maximal zehn Spieler auf dem Platz trainieren können. Die anderen Spieler können wir dann ja nicht nach Hause schicken. Also lassen wir das mit dem Training vorerst noch ganz“, meint der Trainer. „Das ganze Prozedere, das im Profi-Fußball stattfindet, kann man auf uns Amateure nicht umlegen. Wenn wir spielen würden, müssten auch Tests durchgeführt werden, das kann bei uns nicht Sinn der Sache sein.“

Auch Zuschauer müssten bei den Spielen zwingend vor Ort sein, denn die kleinen Vereine würden vom Umsatz in den Clubheimen und von den Eintrittsgeldern leben. Kruser, der schon in Luxemburg als Profi spielte und jahrelang beim SV Mettlach aktiv war, hat sich daher klar für einen Abbruch der Runde ausgesprochen – auch weil einige Spieler nach dem 30. Juni schon bei anderen Vereinen zugesagt hätten und man bis dahin die Anzahl der Spiele nicht durchziehen könne.

Die Arbeit des Trainer-Teams mit Kruser und Patrick Wagner wird von Heil in höchsten Tönen gelobt – logisch, dass der SVM die Verträge der beiden verlängerte.

In Merchingen will man für den Tag, an dem das Leder wieder ohne Beschränkungen rollen wird, gewappnet sein. Dazu zählt natürlich in erster Linie, wie man sich personell in der neuen Saison aufstellen kann. Den ersten Schritt haben Kruser und sein komplettes Trainerteam vorgemacht und ihre Verträge verlängert. Auch der Kader hat nachgezogen, bleibt bis auf Torjäger Klaus-Peter Schröder, der bislang 24 Tore erzielt hat, zusammen. Den Merchinger Torjäger zieht es nach Perl-Besch. Er wird in der Weinbau-Gemeinde an der Mosel spielen und als Co-Trainer arbeiten. „Dass wir Klaus-Peter auf Dauer nicht halten können, ist klar, er war und ist für uns eine absolute Bereicherung“, lobt Kruser den Stürmer. „Der hat nie den Star raushängen lassen, sondern trat immer als Team-Player und einer von uns auf.“

Reinhard Heil ist bereits seit 17 Jahren Vereinschef beim SV Merchingen. Foto: Erich Brücker Foto: Erich Brücker