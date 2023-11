Fußball Warum die Saarlandliga Kopfsache ist

Mettlach · Offensivspieler Marcel Lorig will sich bei der SG Mettlach-Merzig in der Saarlandliga beweisen. Der Neuzugang, der von Verbandsliga-Absteiger FC Noswendel Wadern kam, erwartet mit seinem neuen Verein an diesem Samstag den FV Schwalbach zum Kellerduell.

03.11.2023, 16:00 Uhr

Marcel Lorig (links) wird von Sami David Affes geknuddelt. Der Neuzugang der SG Mettlach-Merzig erzielte beim Heimsieg gegen den SC Reisbach das Tor zum 3:0-Endstand – sein erster Treffer im neuen Trikot. Foto: Oliver Altmaier

Von Philipp Semmler

Lange hielt er seinem alten Club die Treue, nun hat er eine neue Herausforderung in einer höheren Liga gesucht: Offensivspieler Marcel Lorig ist vor der Saison vom Absteiger aus der Fußball-Verbandsliga, dem FC Noswendel Wadern, zum Saarlandligisten SG Mettlach-Merzig gewechselt. „Ich wollte nach sieben Jahren bei meinem Heimatverein etwas Neues versuchen, aber auch den nächsten Schritt in einer höheren Klasse machen“, erklärt der aus Noswendel stammende 26-Jährige, der mit seiner Freundin in Wadern lebt.