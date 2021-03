Kostenpflichtiger Inhalt: Jugendfußball in der Corona-Krise : Die „kritischen Jahrgänge“ bereiten Sorge

ARCHIV - 12.06.2014, Niedersachsen, Neustadt am Rübenberge: Kinder spielen auf dem Testgelände des Bundessortenamt - Prüfstelle Scharnhorst Fußball. (zu dpa "«Patient Amateurfußball» will loslegen - «Situation spitzt sich zu»") Foto: picture alliance / dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Julian Stratenschulte

SAARLOUIS/MERZIG-WADERN Leichtes Aufatmen bei den Fußball-Vereinen in der Region. Nach den ersten Trainingseinheiten scheint klar: Der befürchtete Schwund an Jugendspielern ist in den jüngeren Jahrgängen nicht eingetreten. Bei den älteren könnte das anders aussehen.