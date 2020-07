Zahl der Infizierten steigt : Fünf Menschen aus dem Kreis Merzig-Wadern positiv auf Corona getestet

(bsch) Die Zahl der Menschen im Grünen Kreis, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist gestiegen. Nach Angaben des Landkreises sind am Freitag fünf neue Fälle dazugekommen. Die Betroffenen wohnen allesamt in Merzig.

Somit sind momentan neun Menschen aktiv an Covid-19 erkrankt – mehr als doppelt so viele wie noch am Donnerstag. Sechs der Betroffenen wohnen laut Landkreis in Merzig, jeweils einer lebt in Perl, Losheim am See und Weiskirchen.