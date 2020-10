Ausbildung geschafft : Andrea Neisius schneidet als Landesbeste ab

Merzig Auszubildende zur Altenpflege beim Caritasverband Saar-Hochwald freuen sich erfolgreich absolvierte Examen.

Andrea Neisius, Carina Buchheit, Annette Belusa, Stefanie Wintrich und Nadja Lava: Das sind die Namen der fünf Auszubildenden, die ihre Lehre zur Altenpflegerin auf den Sozialstationen des Caritasverbandes Saar-Hochwald in Lebach, Merzig, Schwalbach und Wadgassen mit Erfolg beenden konnten. Anlässlich dieser positiven Ergebnisse gratulierte Caritasdirektor Frank Ketttern den Berufseinsteigern in der Sozialstation Schwalbach im Anschluss an die offizielle Begrüßung. Die Leitungen ihrer Sozialstation sowie Birgit Steffes, Teamleitung Sozialstation, würdigten die Auszubildenden zudem mit einer kleinen Aufmerksamkeit.