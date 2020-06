Kurioses Bild: So einen Verbandstag gab es beim Saarländischen Fußball-Verband (SFV) noch nie. Geschäftsführer Andreas Schwinn führte durch das Treffen, das erstmals nur virtuell im Internet stattfand. Foto: Andreas Schlichter

Kreis Merzig-Wadern Der FSV Hilbringen versuchte die Delegierten beim Fußball-Verbandstag zu überzeugen, dass auch die Vizemeister aufsteigen dürfen – erfolglos. Auch die von zwei Clubs beantragte Einführung einer neuen Liga fand keine Mehrheit.

Alles gute Zureden half nichts: Beim ersten virtuellen außerordentlichen Verbandstag des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV) am Dienstagabend entschieden die Delegierten, dass außer in der Saarlandliga nur der jeweilige (nach der Quotientenregel bestimmte) Meister in die höhere Spielklasse aufsteigt.