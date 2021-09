Fußball-Bezirksliga : Das Hilbringer Abwehrbollwerk

Hilbringen Nach vier Spielen hat der FSV noch kein Gegentor kassiert. Auch Lockweiler-Morscholz-Steinberg und Beckingen sind gut in Fahrt.

Mit einem richtig guten Start hat der FSV Hilbringen in der Fußball-Bezirksliga Merzig-Wadern überrascht. Zwar war die Mannschaft von Trainer Helmut Hürter in den vergangenen beiden, coronabedingt abgebrochenen Spielzeiten mit das Maß der Dinge. Doch diesmal schätzte man die eigenen Fähigkeiten differenzierter ein. Denn der FSV musste gute Spieler gehen lassen. Dennoch scheint nach vier Partien klar zu sein, dass in dieser Saison wieder mit dem FSV zu rechnen ist. Die Mannschaft erzielte zehn Tore und ist mit zehn Punkten Spitzenreiter. Bemerkenswert dabei ist auch, dass der 23 Jahre alte Torhüter Connor Weber noch keinen Gegentreffer hinnehmen musste.