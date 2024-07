In der Nähe von Bordeaux Auf Besuch bei französischen Freunden

Anlässlich des alljährlichen Treffens zwischen Merzig und der Partnerstadt Saint Medard-en-Jalles haben sich Ende Juni wieder rund 40 Teilnehmer auf den Weg in die schöne Bordeaux Region gemacht. Ein Reisebus brachtedie Gruppe zum TGV-Bahnhof Lorraine, von wo aus sie in rund fünf Stunden nach Bordeaux fuhr. Weiter ging es dann mit einem Reisebus nach Saint Médard. Das französische „Comité de Jumelage“ lud die Gruppe zu einem Empfang ein, eigens vorbereitet von den französischen Gastfamilien. Auch der Bürgermeister der Stadt ließ es sich nicht nehmen, die Gruppe zu begrüßen. Anschließend verbrachten die Teilnehmer den restlichen Tag Teilnehmer in ihren Gastfamilien.