Rückschau und Ausblick Das nächste Treffen mit Freunden ist schon geplant

Die Ehrung von 14 Jubilaren stand kürzlich auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung des Freundeskreises Saint Médard-en-Jalles Merzig. Wie der Verein um die Vorsitzende Marita Rosar mitteilt, wurde mit Crémant de Bordeaux auf die Städtepartnerschaft angestoßen. Es folgte die Ehrung der Jubilare mit Urkunden und Präsenten: Für 35 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Alfons Schmidt geehrt, für 30-jährige Treue folgte die Ehrung von Walter Wolff, stellvertretender Vorsitzender, sowie Gérard Karrenbauer. Dem Ehepaar Mira und Herman Lang wurde für 15 Jahre Mitgliedschaft in Abwesenheit gedankt. Weitere neun Jubilare sind seit zehn Jahren dabei: Ruth Crippa, Edeltrud Bouvet, Irmtraud Haffner mit Henrich Latschar, Elisabeth Adam, Evi Kröper, Inge und Dieter Braun. Auch Ionnis Strates, Inhaber des Restaurants Dionysos, in dem die Versammlung stattfand, war erstaunt über die Urkunde und das Präsent zur zehnjährigen Mitgliedschaft im Freundeskreis St. Médard. Im Anschluss verkündete die Vorsitzende, dass der Verein fünf Neuzugänge durch Events in den Jahren 2022 und 2023 gewinnen konnte. Der Kassenbericht des neuen Kassenwartes, der später offiziell ernannt wurde, wies eine gute Finanzlage aus und wurde unbeanstandet vom Kassenprüfer genehmigt. Sodann folgten der Rückblick auf 2022 und 2023 mit vielen erlebnisreichen Events und Veranstaltungen gefolgt vom Ausblick auf 2024. Im Rahmen des jährlich stattfindenden deutsch-französischen Austauschs wollen die Merziger Saint Médard vom 20. bis 24. Juni besuchen.