Ehrung für Kommunalpolitikerin „Triebfeder ist, dass ich Menschen einfach mag“

Wenige Tage nachdem sie aus der Hand von Innenminister Reinhold Jost (SPD) die Freiherr-vom-Stein-Medaille erhalten hatte, wollte die SZ von Rosemarie Gruhn (65) wissen, was ihr diese Auszeichnung der Landesregierung als Anerkennung ihres langjährigen ehrenamtlichen Engagements bedeutet. Wir erreichten sie telefonisch, als sie gerade schon wieder dabei war, einen ersten Kleider-Secondhand-Verkauf zu organisieren – ehrenamtlich versteht sich. Lachend versicherte sie: „Das ist doch keine Last, das hilft vielmehr anderen und vermittelt mir das gute Gefühl, mich sinnvoll für die Dorfgemeinschaft einbringen zu können.“ Genau dafür wurde ihr auch von Minister Jost die Auszeichnung verliehen. Rosemarie Gruhn war unter anderem von 2003 bis 2015 die erste Ortsvorsteherin von Menningen, worauf sie auch im SZ-Gespräch noch einmal ausdrücklich hinwies. Der gelernten Altenpflegerin geht nämlich nach wie vor eines gewaltig gegen den Strich: „Weil ich es einfach unerträglich finde, dass heute immer noch Frauen im Vergleich zu Männern für die exakt gleichen Aufgaben schlechter bezahlt werden, kämpfe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten auch gegen diese Ungerechtigkeit.“ Dabei nimmt man es ihr beim Plaudern durchaus ab, „dass ich keine verbiesterte Feministin bin“. Die alleinerziehende Mutter engagierte sich viele Jahre lang im Ortsrat von Menningen, ebenso in dem von ihr initiierten Seniorenbeirat. Gleichzeitig opferte sie 25 Jahre lang viel von ihrer Freizeit dem kommunalpolitischen Engagement im Merziger Stadtrat. Außerdem brachte sie ihre Ideen von 2014 bis 2019 als ehrenamtliche Beigeordnete der Kreisstadt Merzig ein. Aber in seiner Laudatio bei der Medaillen-Vergabe vergaß Jost auch nicht ihr Engagement als Vorsitzende der Lebenshilfe-Kreisvereinigung Merzig-Wadern. Und als wäre das alles nicht schon Grund genug für die hohe Auszeichnung, gründete Rosemarie Gruhn auch noch im Jahr 2010 die Plattform „Menningen Aktiv“, mit der sie Bürgerinnen und Bürger zum gemeinsamen Anpacken für Dorfleben und Gemeinschaft animiert. Gerade in ihrer Zeit als Ortsvorsteherin, als sie in zahllosen Gesprächen mit Menningern tagtäglich erfahren habe, wo die Mitmenschen der Schuh drückte, habe sie davon profitiert, dass ihr von ihrer Mutter schon in frühester Kindheit vermittelt worden sei, unbedingt zum Zusammenhalt der Gemeinschaft beizutragen. „Das habe ich schon immer in der eigenen Familie verspürt und gelebt. Und daran habe ich mich darüber hinaus auch mit Überzeugung beim Umgang mit meinen Mitmenschen gehalten.“ Sie fügte im SZ-Gespräch gleich noch hinzu: „Die Triebfeder für mein ehrenamtliches Engagement ist für mich aber auch, dass ich die Menschen einfach mag.“