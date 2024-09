So steht es um die Freibäder im Kreis Freibäder im Grünen Kreis ziehen gemischte Bilanz

Trotz der Wetterkapriolen und vieler Regentage konnte das Naturbad Heilbronn in Merzig rund 11 000 Besucher anlocken – eine ähnliche Zahl wie im Vorjahr. Die Betreiber hatten ursprünglich mit 14 000 Gästen gerechnet, was jedoch nach Worten des Geschäftsführers Thomas Klein durch das unbeständige Wetter verhindert wurde. Das Merziger Naturbad sei besonders bei Gästen mit empfindlicher Haut beliebt, weil es ohne Chlor auskomme. „Da es sich allerdings um ein Naturbad und kein genormtes Schwimmerbecken handelt, ist die Anzahl an Sportschwimmern deutlich geringer, als in herkömmlichen Freibädern“, resümiert Thomas Klein, Geschäftsführer der Merziger Bäder GmbH. Die finanzielle Situation stelle jedoch auch für die Merziger Betreiber eine Herausforderung dar: Wie andere Freibäder arbeitete das Naturbad Heilborn defizitär. Besonders die Personalkosten machten den größten Anteil an den Ausgaben aus. In diesem Jahr wurde außerdem der sogenannte Neptunfilter grundlegend saniert. Eine spezielle Filteranlage, die in Naturbädern zur Wasserreinigung verwendet wird. Für die kommende Saison steht die Erneuerung der Steuerungstechnik an, um langfristig die Wasserqualität zu verbessern und Energiekosten zu senken. „Unser Saisonstart war am 18. Mai, der letzte Öffnungstag am 7. September“, so Klein. Vergangenen Sonntag fand im Naturbad das traditionelle Merziger Hundeschwimmbad zum Saisonabschluss statt.