Lesung von Finanzgedichten in Merzig : Finanzgedichte geben monetäre Denkanstöße

Frederic Buchheit hat ein Buch mit Finanz-Gedichten veröffentlicht. Foto: Atelier Felicida Foto/Felicida Foto / Vanessa Kinzer

Das Buch „Investier wie ein Tier“ will zum Nachdenken über Themen aus der Finanzwelt animieren. Sein Autor stellt es am Donnerstag, 6. Oktober, in der Stadtbibliothek Merzig vor und hat Eichhörnchen Pildi im Gepäck.