Zwischenfall Benefizaktion des Oberbürgermeisters gestört– 43-Jährige randaliert auf Merziger Weihnachtsmarkt

Die 43-jährige Frau störte hauptsächlich Gäste auf dem Merziger Weihnachtsmarkt. Sie war dabei alkoholisiert und offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen. Auch wenn die Frau keine strafrechtlich relevanten Taten beging, so ist es doch eine ganze Menge, was Polizei und Zeugen über die Frau zu berichten hatten: Sie stritt lautstark mit Gästen, schrie herum, pöbelte die Weihnachtsmarktbesucher an, beleidigte diese, schmiss mit obszönen Ausdrücken um sich, gestikulierte wild mit ihrem Glühweinglas und machte insgesamt einen bedrohlichen und aggressiven Eindruck. Obwohl keine Schäden entstanden, spricht die Polizei deshalb davon, dass die Frau randalierte.